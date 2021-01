Tottenham-Liverpool : les compositions officielles

Ce soir, Liverpool joue un matché clé de sa saison. Avec déjà sept points de retard sur un Manchester City retrouvé, le champion en titre ne peut plus laisser de points en route alors qu'il se déplace chez le coriace Tottenham de José Mourinho. Le Portugais, revenu sur le devant de la scène grâce à un système défensif efficace (sa marque de fabrique me direz-vous), change son immuable 4-2-3-1 pour un 3-4-3. Joe Rodon est titularisé dans la défense à trois, avec Eric Dier et Ben Davies.

Tandis que, à côté de l'homme de base Pierre-Emile Höjbjerg, le Français, Tanguy Ndombélé, descend d'un cran. En face, Jürgen Klopp aligne son 4-3-3 avec une charnière composée par Jordan Henderson et Joel Matip (encore incertain avant le match) - Fabinho étant ménagé -, alors que Thiago, devant la défense, accompagne Georginio Wijnaldum et James Milner au milieu. Les trois fantastiques sont bien sûr présents devant.

Les compositions des équipes :

Tottenham : Lloris (C) - Rodon, Dier, Davies - Aurier, Hojbjerg, Ndombele, Doherty - Bergwijn, Kane, Son.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Henderson, Robertson - Milner, Thiago, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané.