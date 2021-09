Le message alarmiste de Jorge Sampaoli sur les débordements dans les stades

La suite après cette publicité

Envahissements de terrain, affrontements entre supporters, débordements dans les tribunes... Depuis la reprise du championnat de France, l'image de la Ligue 1 est trop souvent écornée par des actes inacceptables et que personne ne veut voir dans un stade football. Présent en conférence de presse avant d'accueillir le RC Lens, ce dimanche soir (20h45), l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Jorge Sampaoli est revenu sur ces trop nombreuses échauffourées et craint le pire pour le football français si cette spirale infernale ne prend pas fin.

«Ce serait douloureux de ne plus avoir de supporters dans les stades, ce serait un retour à ce qu’on a vécu pendant la pandémie. Revenir au stade pour commettre ce genre d’actes me semble étrange. Une analyse sociale permettrait d’en savoir plus sur ces comportements. Les fans veulent toujours avoir leur mot à dire. Nous devons protéger les joueurs. J’ai vu qu’en France les gens discutent de tout. Et si ça continue, on se dirigera vers la fin du football.»