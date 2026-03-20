Angleterre : ça sent très mauvais pour Trent Alexander-Arnold

La Coupe du monde 2026 semble s’éloigner pour Trent Alexander-Arnold. Cadre des Three Lions, le latéral droit de 27 ans a pourtant perdu du terrain depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier. Si son intégration chez les Merengues n’est pas encore totalement aboutie, l’ancien joueur de Liverpool traverse surtout une période plus délicate ces dernières semaines, comme en témoigne sa prestation très critiquée dans la presse espagnole face au Celta de Vigo. Et ce mardi, Thomas Tuchel a dévoilé sa liste élargie pour les matches amicaux contre l’Uruguay et le Japon.

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Le sélectionneur anglais a convoqué deux groupes distincts, pour un total de 35 joueurs. Mais le grand absent est bien Trent Alexander-Arnold, fort de ses 34 sélections (4 buts). Thomas Tuchel a d’ailleurs tenu à justifier ce choix : «Je sais que c’est une décision difficile pour Trent, comme pour Ollie Watkins et Luke Shaw. Ces décisions font partie du métier. C’est un choix sportif. Nous maintenons notre confiance en Quansah, Livramento et Spence. Je sais que Trent Alexander-Arnold est un grand nom, un immense talent et qu’il a une grande carrière. Je sais ce qu’il peut nous apporter», a-t-il expliqué, préférant miser sur d’autres profils.

Trent Alexander-Arnold n’a pas convaincu

«Les latéraux sélectionnés offrent un profil légèrement différent. Il s’agit davantage de nos performances passées que de ce que Trent peut nous apporter. Nous avons été bons en septembre, octobre et novembre. J’ai joué de nombreuses fois contre lui et j’ai souffert ; je connais très bien ses points forts et ce dont il est capable. Mais nous avons des garanties sur notre niveau lors des trois derniers rassemblements. Les joueurs sélectionnés doivent à nouveau se surpasser et les autres prouver qu’ils méritent leur place».

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Un sérieux avertissement de la part du sélectionneur anglais, qui a toutefois précisé «vouloir diversifier l’effectif et créer une concurrence. Il n’y a actuellement personne assuré d’être dans l’avion pour l’Amérique». Rien n’est joué, mais Trent Alexander-Arnold va devoir cravacher sur cette fin de saison avec le Real Madrid pour avoir son billet vers l’Amérique du Nord.