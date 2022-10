Rennes - Kiev : les compositions officielles

Troisième journée de Ligue Europa ce soir. Le Stade Rennais reçoit le Dynamo Kiev chez lui au Roazhon Park (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 21h00). Pour le moment, le bilan comptable des Bretons dans cette C3 est plutôt bon avec une victoire et un match nul. Face à eux, les Ukrainiens de Kiev restent sur deux défaites en autant de rencontres et affichent un niveau de jeu relativement faible. Les hommes de Génésio n’ont qu’un seul objectif en tête : la victoire et les trois points. En cas de succès, les Rouge et Noir se rapprocheraient d’une qualification pour la suite de la compétition.

Le Stade Rennais ne pourra pas compter sur Warmed Omari, Baptiste Santamaria, Kamaldeen Sulemana et Xeka, tous blessés. Bruno Génésio devra également composer avec la suspension d'Hamari Traoré. Steve Mandanda est bien présent dans la cage rennaise, tout comme Amine Gouri en attaque ou Benjamin Bourigeaud dans l'entrejeu. Dans les rangs de Kiev, plusieurs joueurs sont également forfaits. Mircea Lucescu doit donc également bricoler quelque peu avec son 11 titulaire du soir. Le capitaine ukrainien Sydorchuk est bien aligné au milieu.

Les compositions d’équipe :

Rennes : Mandanda - Assignon, Theate, Rodon, Meling - Bourigeaud (cap), Ugochukwu, Majer, Tait, Terrier - Gouiri

Kiev : Boyko - Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchnak - Shepeliev, Sydorchuk (cap),Buyalskyy - Tsygankov, Kabaiev - Besedin