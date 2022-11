Real : Kroos surpris par le départ de Casemiro

La suite après cette publicité

Ils ont joué ensemble de 2015 à 2022, empilant les titres de Ligue des Champions et de Liga. Mais Casemiro a décidé de changer d'air l'été dernier, pour entamer un nouveau cycle du côté de Manchester United. Le choix du milieu brésilien, soudain, avait surpris quasiment tout le monde, et même ses partenaires. C'est le cas de Toni Kroos, qui est revenu sur cet épisode au cours d'un long entretien avec Jorge Valdano, figure du Real Madrid.

« J'ai été surpris. Je n'avais vu aucun signe et je ne savais pas jusqu'à ce que les rumeurs commencent. Mais il y a beaucoup de rumeurs ici et souvent rien ne se passe. Puis il me l'a dit et au début j'étais un peu triste parce que tu te souviens de toutes les années ensemble, de toutes les choses qu'on a gagnées, sans perdre une finale, ce qui n'est pas normal. Mais au final c'est la vie du foot, il y a des joueurs qui partent, puis d'autres... Il y a toujours un fin », a expliqué Kroos, qui continue son chemin au Real Madrid. Il a d'ailleurs récemment expliqué qu'il terminerait sa carrière au sein de la Casa Blanca.