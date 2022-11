Toni Kroos ne quittera jamais le Real Madrid

Entre Toni Kroos et le Real Madrid, c'est une histoire d'amour qui dure. Annoncé sur le déclin depuis plusieurs années, le milieu allemand continue de réguler avec succès l'entrejeu de la Casa Blanca. Et il ne compte pas le faire ailleurs. En conférence de presse, à la veille de Real Madrid-Celtic Glasgow, il a assuré qu'il achèverait sa carrière de joueur à Madrid.

« Mon avenir ? Je ne sais même pas ce qui va se passer, mais je ne vais pas changer de club. Je vais prendre ma retraite ici, mais je ne sais pas quand. Le club et moi sommes très calmes. Nous avons une bonne relation après ces presque 8 ans et demi. Parlons plus tard. Tout ira bien. Ça c'est sûr », a-t-il lancé. Agé de 32 ans, il est lié avec le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, pour l'instant...