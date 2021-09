ASSE-Nice : grosse discussion entre les supporters et les joueurs de Saint-Etienne

Rien ne va plus à Saint-Etienne. À l'issue d'une nouvelle défaite contre Nice, ce samedi (0-3), en marge de la 8e journée de Ligue 1, l'ASSE est lanterne rouge du Championnat de France avec un total de cinq défaites et trois matches nuls. Une mauvaise passe que le public stéphanois ne peut plus accepter et certains Ultras, présents ce samedi, à Geoffroy-Guichard, sont venus parler aux joueurs devant la tribune lors d'un échange assez musclé. Un fumigène a même été lancé sur la pelouse au coup de sifflet final.

«On est conscient qu’on déçoit beaucoup de monde. Mais on a besoin d’eux. Il faut qu’on soit tous soudés pour remonter la pente ensemble. Ça fait chier, on aimerait faire mieux (...) On prend 0-3 à domicile, je ne vous mens pas que c'est compliqué. (...) C'est sur des erreurs qu'on prend des buts, le premier je le prends pour moi. Ça fait chier, on aimerait faire mieux», a expliqué Mahdi Camara au micro de Prime Vidéo. Une nouvelle désillusion avant un gros derby lors de la prochaine journée, contre l'Olympique Lyonnais.