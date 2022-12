Cristiano Ronaldo est au centre d'entraînement du Real Madrid !

La suite après cette publicité

Éliminé de la Coupe du Monde en quart de finale par le Maroc, Cristiano Ronaldo a quitté le Qatar le vague à l’âme. Triste de sa fin de tournoi, l’attaquant lusitanien va désormais devoir se trouver un club. Courtisé par Al Nasser ainsi que par le club qatari d’Al Sadd, CR7 va mettre les fans merengue en état d’alerte.

Relevo révèle en effet que l’ancien numéro 7 de la Casa Blanca est arrivé à Madrid et a reçu l’autorisation du Real Madrid pour s’entraîneur à Valdebebas ! Le chômeur le plus célèbre de la planète football s’entraîne seul, sur un terrain à part pour se maintenir en conditions. Cela ne veut pas dire que Ronaldo va revenir chez les Merengues, mais le média espagnol ajoute que la présence du Portugais en a surpris plus d’un au centre d’entraînement madrilène.