La sortie fracassante du coach de Monterrey sur Antoine Griezmann

Où jouera Antoine Griezmann la saison prochaine ? Le buteur français est certes sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Atlético de Madrid, mais il est fort probable qu’il fasse ses valises dès cet été, et les Colchoneros ne s’opposeront pas à son départ, le laissant partir sans trop d’obstacles pour le remercier pour toutes ces belles années. Si la rumeur MLS revient très souvent, l’attaquant étant en plus un gros fan de la culture américaine et surtout de ses sports comme le football américain, une autre rumeur a pris de l’ampleur ces dernières heures.

Effectivement, la presse espagnole a évoqué un fort intérêt des Rayados de Monterrey (Mexique) pour le champion du monde 2018. « Il y a une équipe qui a récemment perdu sa star (Sergio Ramos) et qui veut en ramener une autre. Ce joueur c’est Antoine Griezmann et l’équipe qui le veut est les Rayados de Monterrey. Ils veulent qu’il soit leur star la saison prochaine. Ils le voulaient la saison passée, mais Griezmann a décidé de rester à l’Atlético de Madrid. Griezmann a toujours voulu que son futur soit aux États-Unis, mais cette offre financière et ce qui est offert à sa famille lui plaisent énormément », indiquait le journaliste Alex Silvestre dans l’émission El Chiringuito de Jugones.

L’entraîneur dément tout

Une rumeur aussitôt démentie, dans la nuit après le match contre Necaxa, par Domenec Torrent, l’entraîneur de Monterrey, qui n’y est pas allé de main morte. « Je ne sais pas comment ils peuvent inventer tant de choses, c’est une folie. D’abord, vous savez qu’on a rempli notre quota (de joueurs étrangers, NDLR). On ne peut pas recruter de joueur étranger. Ensuite, on parle de choses pratiquement impossibles. Pour ma santé mentale, je ne lis rien, je ne regarde pas les réseaux sociaux. L’an dernier ils ont inventé que je me suis bagarré avec Lucas Ocampos, et ils n’ont jamais rectifié, on rigolait de ça avec lui. Ou que le vestiaire est en guerre. Et maintenant qu’on veut recruter… En plus, moi ça ne m’intéresse pas, je me concentre sur le match », a d’abord lancé le coach espagnol.

« Si les gens sont heureux en disant des choses qui n’ont pas de sens, qu’ils sont contents de ça, et bien qu’ils le fassent, moi je ne peux pas contrôler ça », a conclu Torrent. Autant dire que la rumeur Griezmann au Mexique prend du plomb dans l’aile après cette sortie remarquée. Même si on le sait, dans le football, les démentis n’engagent que ceux qui y croient…