Mercato : un club exotique a séduit Antoine Griezmann

Buteur décisif sur coup franc hier soir en Coupe du Roi face au Deportivo La Corogne (1-0), Antoine Griezmann n’est plus un titulaire indiscutable à l’Atlético, mais l’attaquant de 34 ans a encore démontré qu’il pouvait sortir son équipe d’une mauvaise passe. Et comme souvent, Diego Simeone n’a pas manqué de le féliciter. «Comme il a marqué le but, les critiques sont positives. Je ne l’ai pas remplacé, j’ai remplacé Julián (Alvarez, ndlr). Il a marqué un superbe but et ce sont des joueurs qui font la différence. Il continue d’avoir la magie qui l’anime et lui donne envie de continuer à aider l’équipe, comme il l’a fait avec ce but.»

Ce n’est pas la première fois que l’entraîneur argentin des Rojiblancos fait l’éloge du meilleur buteur de l’histoire du club madrilène (208 réalisations). « Je suis reconnaissant envers Antoine et son passage à l’Atlético Madrid. Nous l’avons invité à exploiter ses meilleures qualités – vitesse, jeu de tête, pied gauche, du un contre un – et il a progressé jusqu’à atteindre la Coupe du monde et devenir champion du monde. Il a toujours été un modèle par ses efforts, son travail et la joie qu’il apporte au groupe. Le talent n’a pas d’âge. Aujourd’hui, le retour de nos supporters est tout à fait à la hauteur de ce qu’Antoine nous offre », déclarait El Cholo en octobre dernier, quand Griezmann avait marqué son 200e but pour l’Atlético.

Le Mexique revient à la charge

Autant dire que Simeone n’a pas boudé quand l’ancien international tricolore (137 sélections, 44 buts) a rempilé jusqu’en 2027 en juin dernier. Cependant, l’Atlético pourrait voir son numéro 7 quitter la capitale espagnole plus tôt que prévu. Le journaliste d’El Chiringuito, Alex Silvestre, révèle en effet que les Mexicains des Rayados de Monterrey veulent faire de Griezmann leur nouvelle tête d’affiche depuis le départ de Sergio Ramos. Un intérêt auquel le natif de Mâcon ne serait pas insensible.

« Il y a une équipe qui a récemment perdu sa star (Sergio Ramos) et qui veut en ramener une autre. Ce joueur c’est Antoine Griezmann et l’équipe qui le veut est les Rayados de Monterrey. Ils veulent qu’il soit leur star la saison prochaine. Ils le voulaient la saison passée, mais Griezmann a décidé de rester à l’Atlético de Madrid. Griezmann a toujours voulu que son futur soit aux États-Unis, mais cette offre financière et ce qui est offert à sa famille lui plaisent énormément ». Griezmann sera-t-il tenté ? Les rayados auront-ils plus de chance avec cet autre attaquant français ? C’est ce qu’espère Monterrey, car pour le moment, la formation mexicaine n’est pas en extase devant Anthony Martial (0 but en 13 matches).