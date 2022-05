Ligue des Champions : l'UEFA sur le point de garantir des places à des équipes non-qualifiées !

La suite après cette publicité

Entre les récentes réformes de la Ligue des Champions et le projet de Superleague qui refait surface régulièrement, l'avenir du football européen a de quoi inquiéter. En tout cas, au niveau de l'équité sportive. Ce lundi, alors que des représentants de l'UEFA ont assisté à une réunion du conseil d'administration de l'Association européenne des clubs (ECA), The Athletic informe que l'instance européenne est en passe de conclure un accord avec certains grands clubs européens pour leur garantir des places en Ligue des Champions, peu importe leur classement à la fin de la saison.

En effet, les principaux clubs européens et l'UEFA sont sur le point de trouver un moyen pour permettre de disputer la C1 à deux équipes qui ne se qualifieraient pas via leurs ligues, mais qui ont un bon historique européen. Si l’accord avait été trouvé cette année, Manchester United, l'AS Roma - voir l'Olympique Lyonnais - auraient donc pu participer à la C1 à partir d'un classement basé sur les performances dans les compétitions de l'UEFA au cours des cinq saisons précédentes.

La réforme de la Ligue des Champions inquiète

Une réforme qui est évidemment critiquée par les syndicats et les ligues nationales, puisque l'importance des Championnats nationaux serait diminuée, alors que le projet de Superleague avait pourtant été longuement décrié pour cette raison. «Nous devons mieux expliquer les choses aux fans. Le format proposé est un peu plus complexe que le modèle actuel, mais il sera plus compétitif et passionnant, et je pense qu'il sera bon pour l'équilibre concurrentiel. C'est un système de ligue qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant que le système actuel», se justifiait pourtant le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin.

Reste à savoir ce que va donc réserver cette nouvelle réforme de la Ligue des Champions, qui assure vouloir une meilleure compétitivité. Toujours selon The Athletic, Ceferin aimerait pouvoir annoncer prochainement qu'un accord pour ce nouveau format de la Ligue des champions a été finalisé ce mercredi. Pour rappel, cela permettrait néanmoins à la Ligue 1 d'avoir quatre places qualificatives pour la nouvelle C1 à 36 équipes.