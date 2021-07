Bordeaux : 4 pistes séduisantes pour remplacer Jean-Louis Gasset

La suite après cette publicité

Bordeaux a eu très chaud. Pas passé loin de la relégation sur le terrain (12e du classement avec seulement 5 points d’avance sur le 18e), le club au scapulaire a également failli tomber à l’échelon inférieur sur le plan administratif. Confronté à de gros soucis financiers, le champion de France 2009 doit son salut à un certain Gérard Lopez. L’ancien patron du LOSC va en effet devenir le nouveau capitaine à bord. Une intronisation prévue ce vendredi.

Avant même de s’asseoir sur le trône, Lopez a déjà pris les devants pour organiser son futur club. Avant le match de préparation face au Stade Malherbe de Caen, l’homme d’affaires est allé parler dans le vestiaire pour signifier très clairement aux Marine-et-Blanc que la douzième place acquise la saison dernière était inacceptable. Un petit coup de pression qui devrait précéder un remaniement au niveau du staff. Sous contrat jusqu’en 2022, Gasset serait plus que jamais sur le départ, malgré la volonté de Lopez de le rassurer sur son avenir.

Gérard Lopez est ambitieux

Une volonté prise en compte par la nouvelle équipe dirigeante du club puisque L’Équipe annonce que les Girondins ont déjà quatre pistes sous le coude au cas où Gasset plie bagage. Le premier nom évoqué est celui de Lucien Favre. Le technicien suisse est un coach régulièrement annoncé de retour en Ligue 1. Libre de tout contrat après son départ du Borussia Dortmund, Favre avait été envoyé à Nice et surtout du côté de Lille. Homme d’expérience, l’homme de 63 ans est également vanté pour proposer un jeu séduisant.

L’autre option mène à David Guion. Âgé de 53 ans, ce dernier est lui aussi libre de tout contrat depuis la fin de l’aventure avec Reims. En Champagne, Guion avait fait un travail remarqué. En effet, si sa dernière année a été compliquée (14e), il avait réussi à placer ses hommes à la 8e (2019/2019) puis à la 6e place (2019/2020) du classement de L1. Troisième nom évoqué : Vladimir Petkovic (57 ans). Sélectionneur de la Suisse depuis 2014, l’ancien coach de la Lazio est lié à la Nati jusqu’en 2022.

Cet été, le Croate a réussi l’exploit d’éliminer les champions du monde français en huitième de finale de l'Euro 2020 aux tirs au but, avant de tomber en quart de finale face à la Roja, là encore aux tirs au but. Enfin, la quatrième option est sans doute la moins connue. Ancien Adjoint de Christophe Galtier à Lille, João Sacramento (32 ans) a l’avantage de bien connaître Gérard Lopez. Mais ce dernier sera peut-être difficile à convaincre, car après avoir rejoint le staff de José Mourinho à Tottenham, le Portugais a de nouveau suivi le Special One à l’AS Roma. Qui sera l’heureux élu ?