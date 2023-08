Chelsea : ça se bouscule pour la très bonne affaire Malang Sarr

La suite après cette publicité

Recruté en 2020 du côté de Chelsea en provenance de l’OGC Nice, Malang Sarr n’a pas n’a que rarement eu sa chance avec les Blues. L’ancien international espoir tricolore, qui a disputé une vingtaine de matches avec le club londonien depuis son arrivée, a vécu plusieurs prêts dans des clubs cotés de la scène européenne, du FC Porto en passant par l’AS Monaco l’an passé.

Revenu à Chelsea cette saison, Sarr n’a guère d’avenir chez les Blues d’autant que Mauricio Pochettino ne semble absolument pas compter sur lui. A trois jours de la fin du mercato son profil de défenseur central gaucher, son âge (24 ans) et le fait que Chelsea va le laisser partir libre en font l’une des belles affaires à saisir de ces derniers jours du marché des transferts estival.

Fulham et Nottingham Forest tiennent la corde

Et ils sont plusieurs aujourd’hui à vouloir saisir cette opportunité notamment en Premier League. Selon nos informations, la formation de Fulham (qui va sans doute perdre Tosin Adarabioyo en partance pour Monaco) et Nottingham Forest tiennent actuellement la corde. Mais d’autres clubs sont à l’affût pour récupérer le solide défenseur central tricolore.

Malang Sarr a faim de ballon et souhaite s’engager dans un club où il pourra s’inscrire dans la durée et gagner en temps de jeu. A 24 ans, le natif de Nice souhaite un projet ambitieux, et certains clubs anglais l’ont bien senti et vont sans doute rafler la mise d’ici vendredi soir.