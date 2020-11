La Juve ferme la porte à Cristiano Ronaldo

Comme toujours lorsqu'il s'agit de très grands joueurs, la presse s'enflamme. Ces derniers temps, on prêtait à Cristiano Ronaldo des gestes envers son ex-direction, celle du Real Madrid. Le Portugais voudrait retourner chez les Merengues. Ce n'est pas la première fois que l'on prête au génie de Madère des sentiments étranges vis-à-vis de sa vie dans le Piémont et le raccourci est simple en l'envoyant là où il a été exceptionnel.

Pour autant, les dirigeants de la Casa Blanca se montrent sceptiques quant à l'idée de le faire revenir. Si l'intérêt du joueur de 35 ans est probablement bien réel, il est loin d'être réciproque si on en croit la presse espagnole et Marca notamment. Le joueur, lui, fait comme si de rien n’était et demeure professionnel, comme peuvent en témoigner les deux buts qu'il a inscrits ce samedi soir contre Cagliari.

Paratici ferme la porte

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Ronaldo sait qu'il ne sera pas aisé pour lui de se défaire de son contrat avec la formation transalpine. Surtout que chez les patrons des Juventini, on ne veut pas entendre parler d'un départ. « Je peux vous rassurer : l'avenir de Cristiano Ronaldo est ici, à la Juventus. Nous ne prêtons pas trop attention aux rumeurs de transferts, il y a beaucoup de nouvelles chaque jour », a lâché Fabio Paratici après la rencontre de ce samedi.

Récemment, lors d'un questions-réponses avec les supporters du Paris Saint-Germain, le directeur sportif brésilien, Leonardo, avait laissé entendre que le Paris SG était dans la liste des clubs qui pouvaient se l'offrir. Les médias italiens avaient vite envoyé le Portugais du côté de la capitale française. Ce qui n'est, pour le moment, pas dans l'idée des dirigeants de la Juventus. Pour le moment…