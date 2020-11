La presse italienne verrait bien Cristiano Ronaldo au PSG

La suite après cette publicité

« Tout ce qui sort autour de noms comme ça... Mais dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer. 4-5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG entre dans ce cercle et tout le monde parle du PSG... Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments, des situations... C'est normal qu'il y ait des choses extras comme ça. Mais la folie du mercato, ce n’est pas pour aujourd’hui ». Interrogé par les médias officiels du PSG, Leonardo n'écartait pas vraiment la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo dans un avenir proche.

Il faut dire que, très souvent ces dernières années, pas plus tard que cet été d'ailleurs, le nom du Portugais a été lié à celui du club de la capitale. Quoiqu'il en soit, les propos de Leonardo ne sont pas passés inaperçus, et ce mercredi, plusieurs publications transalpines en parlent. C'est le cas du Corriere dello Sport. Pour le média italien, la sortie du Brésilien sur le Lusitanien témoigne de l'attractivité dont jouit ce dernier sur le marché malgré son âge avancé (35 ans).

Nasser al-Khelaïfi est intéressé

Même s'il n'est pas vraiment encore question d'un départ de la Juventus pour le numéro 7, le journal explique que le PSG rêve toujours de lui, avec un Nasser al-Khelaïfi prêt à lui faire de jolis cadeaux, et même à se servir du Portugais comme image pour le Mondial 2022 qui se disputera au Qatar. Du côté de la Gazzetta dello Sport, on reprend les propos de Leonardo en ajoutant que la Juventus se montre assez tranquille pour sa star, dont le contrat expire en juin 2022. La publication précise que tout dépendra des résultats obtenus par le champion d'Italie cette saison, et précise que Paris est un destin alléchant pour le principal concerné.

Pour Tuttosport, la sortie de Leonardo est aussi une façon de rappeler au monde entier à quel point le PSG est puissant et peut plus ou moins s'offrir le joueur qu'il souhaite. En revanche, contrairement aux deux médias cités précédemment, celui-ci se veut plutôt rassurant pour la Juventus. Le média turinois ajoute que si une offre venait à se présenter sur le bureau des dirigeants de la Vieille Dame, elle serait aussitôt refusée. Et si c'était le début d'un nouveau feuilleton ?