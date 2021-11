Real Madrid : faut-il s'inquiéter pour Karim Benzema ?

Incontournable. C'est encore Karim Benzema (33 ans) qui a débloqué la situation pour le Real Madrid ce mercredi face au Shakhtar Donetsk (2-1, 4e journée de Ligue des Champions). Bien servi par Vinicius Jr à deux reprises, le buteur français s'est offert un doublé. Ses 3e et 4e buts en C1 cette saison. Ses 12e et 13e réalisations toutes compétitions depuis le début de l'exercice. Le 1 000e des Madrilènes sur la scène européenne.

La suite après cette publicité

Si l'on ajoute ses deux buts avec l'équipe de France lors du Final Four de Ligue des Nations, l'international tricolore (92 sélections, 33 réalisations) pointe donc déjà à 15 pions. Un sacré départ en somme. Mais aussi une sacrée dose de fatigue physique et mentale (si on prend également en compte le retentissement de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena jugée récemment). La semaine précédant le Clasico, KB9 avait en effet dû être ménagé aux entraînements par le staff merengue. Ce mercredi, il a demandé à être remplacé à la 79e minute de jeu.

Des signes inquiétants

«J'ai reçu un coup et je suis un peu fatigué. Je vais bien récupérer pour le match de samedi», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre, après avoir reçu le trophée d'homme du match décerné par l'UEFA, avant de conclure. «Une seconde jeunesse ? Je ne sais pas. J'essaie de prendre du plaisir à chaque match et d'aider mon équipe à gagner». S'il tient le rythme (et quel rythme !), l'ancien Lyonnais commence donc à tirer la langue.

Il faut dire qu'il a déjà disputé 19 matches, club et sélection confondus. Un enchaînement auquel il n'était plus habitué, lui qui a été absent en équipe de France pendant plus de cinq ans. Salué pour son hygiène de vie et la qualité de sa récupération invisible, Karim Benzema arrive à tenir le choc tout en restant décisif, même si son implication dans le jeu de ses équipes peut parfois en pâtir. Pourvu que ça dure.