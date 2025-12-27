Serie A : Parme enfonce davantage la Fiorentina

La 17e journée de Serie A s’ouvrait ce samedi midi, avec Parme (16e) qui recevait la Fiorentina (20e) au Stade Ennio Tardini. Dans un match assez animé (13 tirs pour Parme, 23 pour la Viola), ce sont finalement les locaux qui ont pris le meilleur sur leur adversaire avec ce but de la tête d’Oliver Sørensen (49e) en début de seconde période.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Parme D V D D V Fiorentina V D D V D

Ce court succès (1-0) permet aux Gialloblù de Carlos Cuesta de monter provisoirement de deux marches, à la 14e position. De son côté, la troupe de Paolo Vanoli retombe dans ses travers, après avoir gagné son premier match de la saison lors de la précédente journée contre Udinese (5-1), et reste à la dernière place du classement.