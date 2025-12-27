Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Serie A : Parme enfonce davantage la Fiorentina

Par Kevin Massampu
1 min.
Parme @Maxppp
Parme 1-0 Fiorentina

La 17e journée de Serie A s’ouvrait ce samedi midi, avec Parme (16e) qui recevait la Fiorentina (20e) au Stade Ennio Tardini. Dans un match assez animé (13 tirs pour Parme, 23 pour la Viola), ce sont finalement les locaux qui ont pris le meilleur sur leur adversaire avec ce but de la tête d’Oliver Sørensen (49e) en début de seconde période.

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Parme
D
V
D
D
V
Fiorentina
V
D
D
V
D

Ce court succès (1-0) permet aux Gialloblù de Carlos Cuesta de monter provisoirement de deux marches, à la 14e position. De son côté, la troupe de Paolo Vanoli retombe dans ses travers, après avoir gagné son premier match de la saison lors de la précédente journée contre Udinese (5-1), et reste à la dernière place du classement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Parme
Fiorentina

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Parme Logo Parme
Fiorentina Logo Fiorentina
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier