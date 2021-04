Red Star - OL : le coup de gueule de Rudi Garcia sur le synthétique et les conditions de jeu

Au Stade Bauer, le Red Star et l'Olympique Lyonnais croisaient le fer ce jeudi soir pour le dernier huitième de finale de Coupe de France. Alors qu'ils menaient 2-0, les Gones ont finalement été rattrapés par le club francilien (2-2). Mais lors de la séance de tirs au but, les joueurs de Rudi Garcia ont fait la différence pour se qualifier pour le prochain tour. Après la rencontre, le coach lyonnais s'en est cependant pris aux conditions de jeu et à ce terrain synthétique qui n'a pas aidé selon lui.

«Ce terrain ne permet pas de jouer au football, un terrain synthétique ce n’est pas du football. J’étais content de revoir le stade Bauer, j’adore le Red Star, mais laisser jouer un huitième de finale de Coupe de France sur un synthétique, je pense que c’est un manque de respect pour les professionnels qui peuvent se blesser. Le danger n’est pas le synthétique en lui-même, mais le fait de passer de l’herbe au synthétique. Je n’en ai pas parlé aux joueurs avant le match, mais je suis content de ne pas avoir de blessés», a lâché l'ancien technicien de l'OM comme le relaye RMC Sport.