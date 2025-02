Charlotte FC, OL : Wilfried Zaha sort enfin du silence

Un pari raté. Voici comment définir en quelques mots le passage de Wilfried Zaha à l’Olympique Lyonnais. Poussé vers la sortie à Galatasaray, l’Ivoirien a été envoyé en prêt à Lyon, où on voulait renforcer le secteur offensif pour anticiper les potentiels départs de Rayan Cherki et d’Ernest Nuamah. Sauf que ni l’un, ni l’autre ne sont partis. Et dans l’esprit de Pierre Sage, qui était sur le banc rhodanien à l’époque, il n’y a pas eu photo quand il a fallu inscrire un nom sur la feuille de match. Il a privilégié les deux jouers nés en 2003, plutôt qu’un Zaha qui a rapidement fait douter les Gones de leur choix.

En effet, la presse turque a dévoilé quelques jours seulement après son arrivée, que le footballeur et ses proches ne se sentaient pas bien entre Rhône et Saône. Sur le terrain, on a un peu eu le même sentiment les rares fois où on a pu voir Wilfried Zaha à l’oeuvre. Utilisé seulement à 6 reprises toutes compétitions confondues, il a délivré 1 assist et n’a pas trouvé le chemin des filets. Au-delà des chiffres, il n’a pas vraiment impressionné à l’OL, où on comptait sur son expérience pour apporter un plus au groupe.

Il va débuter en MLS

Finalement, après seulement six mois, le footballeur de 32 ans s’en est allé. «Fin du prêt de Wilfried Zaha. En accord avec le club de Galatasaray, l’Olympique Lyonnais annonce la fin anticipée du prêt de l’attaquant ivoirien Wilfried Zaha, initialement prévu jusqu’au 30 juin 2025. Le club lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. Le joueur, qui ne pouvait pas être prêté à un troisième club européen cette saison puisqu’il avait joué avec Galatasaray et Lyon, n’avait que deux options.

La première était de retourner au sein du club turc. Hors de question pour Galatasaray. Sa deuxième option était de rejoindre un club d’un championnat basé hors d’Europe et fonctionnant sur un calendrier sur l’année civile. Et il a finalement trouvé un point de chute en Major League Soccer, au Charlotte FC. Un club avec lequel il va débuter sa saison samedi contre les Seattle Sounders. Avant cette grande première, Zaha, qui n’avait pas pris la parole depuis son départ de l’OL et sa venue aux Etats-Unis, a donné sa première conférence de presse. Il a d’ailleurs expliqué comment il avait fait son choix.

Pas d’amertume après son passage à l’OL

«Avant de me coucher, j’étais sur YouTube pour regarder les matches de Charlotte. Je regardais simplement à quoi ressemblait l’équipe, les points positifs et ce genre de choses. C’est ce que j’ai fait en premier, puis poursuivre ces conversations m’a semblé logique.» Et si sa décision de rejoindre la MLS a pu surprendre, il assume son choix. « Quand j’ai été transféré en Turquie, tout le monde m’a demandé : "pourquoi vas-tu là-bas ?" Je m’en fiche de ce que les autres pensent. Je vais simplement là où je veux aller. Et ensuite, j’écris ma propre histoire. C’est ma mentalité, je ne suis personne. Une fois que j’ai parlé à Dean (Smith), le manager, à Zoran (Krneta) et à beaucoup de gens à l’intérieur du club, j’ai su que c’était ma destination.»

L’Ivoirien a ajouté : «je ne suis pas un grand bavard. Je m’efforce de montrer l’exemple. Je n’ai pas tendance à bavarder, à blâmer et à parler de mes qualités ou de ce que je vais faire, car on ne sait jamais ce qui va se passer demain. La seule façon pour moi de prouver à quel point je suis bon, c’est sur le terrain.» Relancé au sujet de ses passages compliqués à Galatasaray et Lyon, il a confié : «je pense que je n’ai pas d’animosité. Tout ce que je peux faire c’est prouver sur le terrain.» En espérant connaître plus de réussite qu’à l’OL, où il n’a pas marqué les esprits en 6 mois.