OM : Jean-Michel Larqué pas tendre avec Roberto De Zerbi

Auteur d’une prestation pitoyable à Reims (1-3), l’Olympique de Marseille a donné du grain à moudre à ses détracteurs, enchaînant un quatrième revers lors de ses cinq derniers matches et abandonnant la place de dauphin du PSG au profit de l’AS Monaco. Au micro de RMC, l’ancien joueur et entraîneur Jean-Michel Larqué n’a pas mâché ses mots, et est tombé sur un homme en particulier : Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

«Je veux bien qu’il soit excusable mais il est à 200% responsable. Comment est-ce possible qu’avec une armée pour le staff médical et pour le staff technique, tu laisses Balerdi sur le terrain hier ? Tu as des joueurs au milieu de terrain suffisamment costauds pour te passer de Rabiot ? Déjà tu as une équipe qui n’a aucun enthousiasme et en plus tu fais jouer un infirme et un joueur qui ne joue pas à son poste», a expliqué dans un long laïus le consultant de RMC, blâmant violemment le coach marseillais. L’OM tentera de se refaire une santé au stade Vélodrome la semaine prochaine, face à une équipe de Toulouse qui peut encore rêver de plus haut sur cette fin de saison.