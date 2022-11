Lens : Adam Buksa absent pour un long moment

Le RC Lens pensait faire une bonne affaire en faisant venir Adam Buksa (26 ans) mais force est de constater que ces premiers mois sont un échec. Et pour cause, l'attaquant polonais joue blessé depuis son arrivée cet été. Victime d'une fracture de fatigue au pied avec sa sélection, il va finalement se faire opérer et sera absent pour les trois prochains mois. Il n'a pour le moment participé qu'à 4 petits bouts de matchs en Ligue 1 (59 minutes de jeu).

La suite après cette publicité

« Il a un rendez-vous avec son chirurgien en début de semaine prochaine. Il est vraisemblable que l'on se dirige vers une opération. Ce serait alors un arrêt de nouveau assez long, autour de plus ou moins trois mois. Ce n'est pas facile pour lui car il a déjà eu un problème de ce type en début de saison. On espérait se donner du temps pour qu'il trouve encore plus sa place, même s'il s'est parfaitement adapté sur le plan humain, lors de la trêve internationale. Notamment afin de l'intégrer encore plus dans notre jeu. Ça va prendre encore plus de temps », a regretté Franck Haise, le manager général du RC Lens en conférence de presse.