OL : offre officielle d’Al Shabab pour Toko Ekambi

L’histoire d’amour entre l’Olympique Lyonnais et Karl Toko Ekambi semble être plus que jamais terminée. L’attaquant camerounais, arrivé en 2020 à l’OL en provenance de Villarreal est sur le départ. Après 94 matches et 32 buts, l’ancien attaquant d’Angers pourrait changer avant la fin du mercato.

Selon nos informations, Lyon est prêt à céder son joueur de 30 ans. Ce dernier est également prêt à quitter le club. D’après nos indiscrétions, l’OL a d’ailleurs reçu une offre officielle du club saoudien d’Al Shabab. C’est un prêt avec option d’achat. Le joueur n’est pas du tout fermé à l’idée de rejoindre l’Arabie Saoudite et l’actuel 4e du championnat. Avec donc potentiellement la possibilité de croiser la route de Cristiano Ronaldo.

