Le tacle glissé de l’eurodéputée Manon Aubry sur le PSG

«Profits Signés Gérald». C’est ainsi que Manon Aubry, eurodéputée LFI, a titré une vidéo publiée sur son compte X (anciennement Twitter) dans laquelle elle revient sur la nouvelle affaire révélée dans les colonnes de Mediapart. En effet, le média en ligne a affirmé qu’un présumé montage financier avait permis au PSG d’éviter de payer des impôts supplémentaires, lors du transfert record de Neymar en 2017. Une manœuvre réalisée avec l’aval de Gérald Darmanin, alors ministre de l’Action et des Comptes publics.

«Il (Gérald Darmanin) a utilisé sa fonction et son pouvoir de ministre pour permettre au Paris Saint-Germain de ne pas payer entre 67 et 224 millions d’impôts et de cotisations sociales au moment du transfert de Neymar. Je ne sais pas si Paris est magique mais c’est plutôt Gérald Darmanin qui est magique en faisant disparaître les impôts payés par le PSG qui manifestement a l’air un peu meilleur en évasion fiscale qu’en Ligue des Champions», a-t-elle affirmé en cette fin de semaine.