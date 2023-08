C1 : l’OM a écrit à l’UEFA pour se plaindre de l’arbitrage

L’Olympique de Marseille l’a très mauvaise. Eliminé de la course à la Ligue des Champions dès le 3e tour préliminaire après sa double confrontation contre le Panathinaïkos, le club phocéen n’a pas digéré certaines décisions arbitrales, à l’aller comme au retour. D’après RMC Sport, un courrier a même été envoyé à l’UEFA pour se plaindre.

Les Marseillais ne comprennent pas le premier carton jaune donné à Geoffrey Kondogbia la semaine passée en Grèce (le milieu de terrain en a écopé d’un second en deuxième mi-temps synonyme d’expulsion et de suspension pour le retour) et les nombreuses décisions de l’arbitre M. Kovacs en faveur du Panathinaïkos. Pour le match retour, M. Oliver fait également l’objet de quelques contestations.