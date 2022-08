Real Madrid : les raisons du départ de Casemiro

C'est une bombe qui a frappé le Real Madrid sur les dernières heures : Casemiro va rejoindre Manchester United. Interrogé en conférence de presse d'avant-match (le Real Madrid affronte Vigo, samedi 22h), Carlo Ancelotti s'est exprimé sur le milieu de terrain brésilien, faisant notamment référence à son expérience personnelle.

« Ce sont des problèmes personnels. Casemiro a très bien compris ce qu'est le Real Madrid. Quelque chose de similaire m'est arrivé quand j'étais entraîneur de Milan : tu es très bon, mais il arrive un moment où tu veux essayer quelque chose de nouveau. Et je me sentais très bien dans un club qui était comme une famille. C'est quelque chose de personnel et je le comprends parfaitement » a parfaitement expliqué le tacticien italien.