PSG : Thomas Tuchel fou de rage

Ce n'est qu'une question d'heures. Dans une période de temps relativement courte, le Paris Saint-Germain annoncera le licenciement de son entraîneur, Thomas Tuchel. Entre informations publiées en Allemagne et en France et messages d'adieux de certains joueurs, il n'y a plus de doutes, l'ancien du Borussia Dortmund va prendre la porte. Et c'est Mauricio Pochettino qui va le remplacer.

Sur Foot Mercato, nous vous dévoilions en exclusivité quelques éléments sur cette décision parisienne. La décision a ainsi été prise au tout dernier moment, alors qu'il bénéficiait du soutien de nombreux joueurs. Leonardo militait depuis longtemps pour un départ de l'Allemand. En revanche, Mauricio Pochettino n'est pas son choix, lui qui souhaitait enrôler Massimiliano Allegri ou Thiago Motta.

Tuchel l'a très mauvaise

De son côté, l'Equipe dévoile de nouvelles informations ce samedi. Surtout, on apprend que l'entraîneur allemand était fou de rage lorsque Leonardo lui a annoncé sa nouvelle, au cours de cet entretien qui a duré environ une heure. Le ton est monté entre les deux hommes qui ne se sont jamais réellement entendus, et des cris se sont faits entendre.

Tuchel et son staff également limogé ont ensuite ramassé leurs affaires au Camp des Loges, mettant fin à une aventure parisienne au bilan plutôt mitigé. Surpris et pour le moins tendu, celui qui est encore entraîneur du PSG pour quelques heures a donc très mal digéré la nouvelle. Reste maintenant à savoir où il réussira à rebondir, mais nul doute qu'il ne manquera pas de prétendants !