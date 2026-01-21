LdC : le coup franc génial de Szoboszlai qui punit l’OM

Quel coup dur pour l’Olympique de Marseille ! Après plusieurs situations chaudes, les hommes de Roberto De Zerbi pensaient tenir le 0-0 à la pause, notamment après un potentiel penalty non accordé aux Reds. Mais sur l’action suivante, la faute de Balerdi sur Gravenberch a eu de terribles conséquences.

Dominik Szoboszlai a parfaitement saisi l’opportunité pour marquer sur ce coup franc en voyant une frappe à ras de terre, sous le mur marseillais. Menés 1-0 à la mi-temps, les Olympiens vont devoir réagir.