Ligue des Champions
LdC : le coup franc génial de Szoboszlai qui punit l’OM
1 min.
@Maxppp
Quel coup dur pour l’Olympique de Marseille ! Après plusieurs situations chaudes, les hommes de Roberto De Zerbi pensaient tenir le 0-0 à la pause, notamment après un potentiel penalty non accordé aux Reds. Mais sur l’action suivante, la faute de Balerdi sur Gravenberch a eu de terribles conséquences.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:57
Szoboszlai ouvre le score juste avant la mi-temps face à l'OM 😣Voir sur X
Ce coup franc est sublime mais ce coup franc fait mal...
#OMLIV | #UCL
Ce coup franc est sublime mais ce coup franc fait mal...
#OMLIV | #UCL
Dominik Szoboszlai a parfaitement saisi l’opportunité pour marquer sur ce coup franc en voyant une frappe à ras de terre, sous le mur marseillais. Menés 1-0 à la mi-temps, les Olympiens vont devoir réagir.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer