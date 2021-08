Plusieurs clubs de Ligue 1 foncent sur Achraf Dari

La suite après cette publicité

À la recherche d’un élément défensif, plusieurs clubs de France ont coché le nom d’Achraf Dari. Et la bataille devrait faire rage cet été pour tenter d’arracher l’international marocain de 22 ans, qui a réalisé une saison aboutie avec le Wydad Casablanca (Maroc). Si certains clubs sont à l’arrêt depuis la propagation du coronavirus, d’autres sont à la recherche de la bonne affaire et sont attentifs à toutes les opportunités qu’offre le marché. Achraf Dari (22 ans) colle au profil. Selon nos informations, le défenseur central attise les convoitises en France.

De sources marocaines, le Nîmes Olympique a d'ailleurs déjà formulé une offre au club évoluant en Botola Pro Inwi (D1 marocaine). Sinon, le Montpellier HSC, le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz sont aussi sur le coup. L'international Espoirs marocain (4 sélections), élu meilleur défenseur de la Ligue des Champions africaine, souhaite lui partir et faire le grand saut pour venir jouer en Europe, et notamment au sein de l'élite française. Et ce serait un pari peu risqué pour un joueur à la marge de progression importante et au talent énorme.