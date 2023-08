OM : Pablo Longoria remercie l’Atlético

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille continue ses présentations. Après Kondogbia et Aubameyang ce jeudi, c’était au tour de Renan Lodi et d’Ismaïla Sarr de prendre place sur la tribune de la salle de presse de l’Orange Vélodrome. Comme on a pu le remarquer, l’OM aime faire affaire avec l’Atlético Madrid puisque Lodi et Kondogbia en viennent. Pablo Longoria a tenu à remercier les Colchoneros.

« Nous sommes très contents parce que pour nous, c’était un objectif recherché depuis le début. C’était un consensus. Tu étais le premier objectif sur le marché. C’est un profil complémentaire. À gauche, on cherchait un joueur technique qui facilitait la sortie de balle. On considérait que c’était important. La facilité qu’il a pour sortir des situations. Jouer vers l’intérieur. Parler de Renan, c’est un joueur très technique, qu’il a amélioré en défense en Espagne. En Premier League aussi pour l’intensité. Je veux remercier l’attitude l’Atlético. Ils ont eu un comportement exemplaire », a avancé le président de l’OM.