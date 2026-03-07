Le propriétaire de l’AC Milan va rencontrer Donald Trump

Gerry Cardinale s’apprête à vivre un agenda particulièrement chargé avant le derby milanais ce weekend. Selon la presse italienne, le fondateur de Red Bird doit en effet participer à une table ronde organisée à la Maison Blanche par le président Donald Trump. Cette rencontre, baptisée « Saving College Sports », réunira plusieurs figures majeures du sport américain afin de discuter des défis structurels auxquels fait face le sport universitaire, notamment la régulation des droits NIL et l’évolution du modèle économique du système NCAA. La présence de Cardinale souligne l’influence croissante des investisseurs et des groupes sportifs internationaux dans les débats liés à la gouvernance et au financement du sport aux États-Unis.

Cette réunion devrait également rassembler des personnalités majeures du paysage sportif, dont Nick Saban et Adam Silver, commissaire de la NBA. L’objectif est d’explorer des solutions pour stabiliser l’écosystème du sport universitaire, confronté à des enjeux juridiques et financiers de plus en plus complexes. Pour Cardinale, dont le groupe possède notamment l’AC Milan, cette participation illustre son rôle d’acteur influent à l’intersection du sport, des médias et de l’investissement. Après cette étape politique et stratégique à Washington, il doit ensuite rejoindre l’Italie pour assister au derby contre Inter Milan à San Siro, prévu dimanche soir.