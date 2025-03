Le communiqué cinglant de Marc-André ter Stegen sur les rumeurs d’infidélité de sa femme

Le gardien du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen ne traverse pas la meilleure période de sa vie. L’Allemand se remet toujours d’une grave blessure au genou, mais il vient surtout de se séparer de sa compagne Daniela Jehle. Un événement qui a donné lieu à des rumeurs, dont plusieurs assurant que la femme de ter Stegen avait été infidèle. Une information qui a fait réagir le joueur sur ses réseaux sociaux.

« Je suis choqué et déçu par la mauvaise gestion et le manque de leadership et de contrôle de Catalunya Radio & Grupo 3Cat, qui ont diffusé de fausses informations et violé les droits des personnes. Les journalistes Juliana Canet, Roger Carandell et Marta Montaner sont des menteurs qui ont diffusé de fausses informations, offensant publiquement ma femme Daniela et portant gravement atteinte à sa réputation. Il n’y a pas eu d’infidélité de la part de Daniela. Il n’y a pas de tiers impliqués. C’est un fait. Comme nous l’avons communiqué, Daniela et moi avons décidé de nous séparer dans de bonnes conditions, en maintenant une communication basée sur la confiance. Il est tout à fait inacceptable que les médias publics dirigés par le gouvernement répandent cette information, accusant faussement Daniela et l’attaquant personnellement. Les dommages sont irréparables », a-t-il posté en story sur Instagram.