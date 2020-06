Bayern Munich : Manchester United accélère pour Corentin Tolisso

L'idylle entre Corentin Tolisso (25 ans) et le Bayern Munich pourrait s'achever plus rapidement que prévu. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le champion d'Allemagne, le milieu français ne rentrerait plus dans les plans de son entraîneur Hans-Dieter Flick. Comme nous vous le révélions, le champion du monde conserve néanmoins une belle cote de popularité sur le marché des transferts. Ce qui devrait lui permettre de rebondir rapidement cet été.

Selon les informations de RMC Sport, Manchester United aurait déjà entamé les discussions avec l'ancien Lyonnais. Le Bayern Munich attendrait au moins 35 millions d'euros pour libérer son joueur. L'intéressé ne resterait pas insensible aux avances des Red Devils, lui qui rêve d'évoluer un jour en Premier League. Cette saison, Corentin Tolisso n'a disputé que treize matchs en Bundesliga (un but marqué, deux passes décisives). Touché à la cheville, l'intéressé pourrait reprendre la compétition dans les prochaines semaines.