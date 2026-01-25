OL : personne ne peut arrêter la machine Endrick !

Ce dimanche, l’OL a poursuivi son incroyable série de victoires. Restant sur sept succès de rang, les Gones se sont encore imposés sur la pelouse de Metz (2-5). Trois points précieux pour les Rhodaniens qui entretiennent leurs espoirs de podium en restant à deux points de l’OM, à la troisième place. Ce succès en déplacement en Moselle porte forcément le sceau d’Endrick. Arrivé cet été sous la forme d’un prêt sec de six mois en provenance du Real Madrid, le prodige brésilien n’arrête pas d’impressionner avec les Gones. Pas qualifié pour jouer la Ligue Europa, le nouveau numéro 9 des Gones n’arrête pas de briller depuis son arrivée dans le Rhône.

La suite après cette publicité

Buteur pour son premier match en Coupe de France contre Lille, Endrick s’était contenté d’une simple passe décisive lors de la victoire contre Brest la semaine dernière (2-1). Face à Metz, l’ancien de Palmeiras a retrouvé le chemin des filets lors d’un match grandiose de sa part. Danger permanent pour la défense des Grenats, l’international brésilien (14 sélections, 3 buts) s’est offert un triplé à Saint-Symphorien. Après un piqué astucieux pour ouvrir son compteur, Endrick a cru inscrire un deuxième but dans la foulée avant d’être signalé en position de hors-jeu. Rien de grave pour l’attaquant de 19 ans, buteur avant la pause, avant d’aller chercher un penalty et de s’offrir le triplé en fin de match.

La suite après cette publicité

Endrick : «ce match restera gravé dans ma mémoire»

Un match impressionnant qui permet à Endrick de compter déjà trois buts et une passe décisive en trois rencontres avec Lyon. Après la rencontre, le crack de la génération 2006 n’a pas caché sa joie après avoir marqué le premier triplé de sa carrière : «c’est le premier hat-trick de ma vie. Je suis tellement content. C’était un grand match. Ca restera gravé dans ma mémoire, je vais garder le ballon chez moi. Je fais un bonjour à ma femme, qui est encore au Brésil. Ce championnat est très fort. On va se concentrer sur le prochain match. Je ne peux pas jouer en Europa League. Je vais supporter mes coéquipiers. Je suis vraiment content. Je suis très content d’être là. Les gens m’ont dit d’aller là-bas pour m’éclater. Ils avaient raison. Ce n’est pas une erreur. C’est la vie. Je crois en Dieu. Je suis très heureux, ma vie a été parfois difficile. Ce n’est pas simple mais il fallait rester fort. Je suis très content et ce n’est que le début. On va continuer, il y a beaucoup de matches à jouer encore.»

Un rendement et des performances qui impressionnent également ses coéquipiers. Au coup de sifflet final, Clinton Mata n’a pas caché son immense satisfaction de jouer à côté d’un tel monstre : «il nous apporte énormément, c’est un joueur très explosif, c’est un joueur qui a beaucoup de qualités et je pense aussi qu’on fait en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse sortir ce genre de prestation.» Même son de cloche du côté de Paulo Fonseca. Outre ses performances offensives, le coach portugais est très satisfait de l’implication défensive de son jeune attaquant comme il l’a confié au micro de Ligue 1+ : «Endrick a été décisif. C’est un joueur qui a compris notre façon de jouer. Il est très fort techniquement et il est important dans son travail défensif. Je suis content. Il peut encore progresser. Nous n’avons pas de numéro 9 dans notre système. Nous avons joué avec Khalis en faux neuf, les autres matches, on avait joué avec Pavel. On a vraiment bien joué, on crée beaucoup de doutes avec ce système. Ca ouvre des espaces pour Endrick.» Endrick est littéralement en train de choquer toute la Ligue 1 depuis son arrivée.