Arsenal joue avec la peur, la résurrection d’un flop de l’OM

Arsenal sous tension

Le choc de ce soir entre Arsenal et Aston Villa va valoir très cher. Du côté de la presse britannique, c’est le mercato des Gunners qui pose question. Arsenal n’a jamais été dans une aussi bonne posture pour aller chercher un titre majeur : ils sont premiers du championnat, premiers en Ligue des champions, mais avec des blessures qui gâchent quelque peu cette première partie de saison. Pour le moment, les Gunners sont leaders dans chaque compétition, donc pas de quoi paniquer. Du moins, c’est ainsi que les choses devraient se passer. Depuis quelques semaines, une forme de tension est pourtant en train de gagner le club du nord de Londres. Une peur de ne pas gagner, présente depuis 21 ans et le dernier titre en Premier League. Les supporters contribuent largement à cette tension palpable, tout comme Mikel Arteta, véritable pile électrique au bord du terrain. Même si Arsenal semble moins souverain ces dernières semaines, les victoires sont toujours au rendez-vous, et cela se reflète au classement. Mais la saison est encore longue : Manchester City et Aston Villa sont à l’affût. Attention donc aux Gunners de ne pas se griller.

Luis Suárez fait mieux que Gyökeres

Au Portugal, un serial buteur est né : Luis Suárez. On ne parle pas de l’Uruguayen, ancienne terreur du Barça, de Liverpool ou encore de l’Atlético de Madrid, mais bien du Colombien, passé par l’OM et reparti six mois plus tard dans un anonymat total. Arrivé pour remplacer Viktor Gyökeres, Luis Suárez fait même mieux : il a fait oublier le Suédois. Pour le moment, ses statistiques de première saison sont supérieures à celles de Gyökeres. L’ancien joueur de l’OM en est déjà à 15 buts toutes compétitions confondues, un début de saison canon qui confirme le choix du Sporting, lequel a misé sur une promesse de Football Manager, comme s’en amuse la presse portugaise. Le journal Record va encore plus loin en parlant d’un « démolisseur ». Moqué à l’OM, puis oublié en deuxième division espagnole, Luis Suárez a relancé, à 28 ans, une carrière qui prenait un chemin compliqué. Désormais, l’international colombien est devenu une véritable menace, aussi bien pour les défenses portugaises que pour les défenses européennes, puisqu’il s’est déjà illustré en Ligue des champions.

Un départ de Nkunku déjà à l’étude

En Italie, Christopher Nkunku fait encore la Une, mais pas pour les mêmes raisons qu’hier. C’était pour un doublé face au Hellas Vérone. Aujourd’hui, on parle mercato, puisque Fenerbahçe est très intéressé par son profil. Du côté des Rossoneri, cette offre est actuellement à l’étude. Pour le moment, aucune décision n’a été prise. Même si Nkunku a lancé son aventure dimanche dernier, il n’a pas encore prouvé qu’il était indispensable. Le match de vendredi, où il est annoncé titulaire, devrait en dire long sur la suite de son histoire avec l’AC Milan. Et en cas de départ de l’international français, Milan a déjà anticipé. La Gazzetta dello Sport évoque deux pistes pour remplacer Christopher Nkunku : Jean-Philippe Mateta et Sidiki Chérif. Mateta est évalué à 40 millions d’euros, un peu moins pour le jeune attaquant angevin, qui possède moins de références, mais a déjà montré tout son talent sur les pelouses de Ligue 1. On saura très rapidement quel visage aura l’attaque de l’AC Milan pour la deuxième partie de saison.