Man United : Erik ten Hag enrage après la gestion du transfert de Declan Rice

Le feuilleton Declan Rice fait couler beaucoup d’encre en outre-Manche. Plusieurs clubs se sont positionnés sur le milieu de terrain de West Ham, mais Arsenal semble tenir la corde maintenant sur ce dossier. Une nouvelle qui déplaît à l’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, selon The Sun. Le coach de 53 ans est furieux que le projet de recrutement de l’international anglais soit contrarié par la saga du rachat de Manchester United.

Le patron des Red Devils estime que le capitaine des Hammers serait une recrue idéale et il est prêt à tout pour faire une offre. Le rachat du club mancunien s’éternisant, cela a permis à Arsenal de se placer en pole position pour le joueur de 24 ans. Les dépenses de Ten Hag sont limitées pendant que les Glazers décident de vendre ou de rester à la tête du club. Pour rappel, l’offre initiale des Gunners de 105 millions d’euros plus des suppléments a été rejetée. Mais on s’attend à ce qu’ils revoient leur offre à la hausse. Manchester City s’apprête également à rentrer dans la course.

