Inter Milan : Antonio Conte va s'entretenir avec sa direction

L'Inter Milan qui a achevé sa saison 2019-2020 en Serie A par une incroyable deuxième place, a rendu les armes vendredi en finale de la Ligue Europa face au Séville FC (3-2). Une défaite qui sème encore un peu plus le doute sur l'avenir d'Antonio Conte en Lombardie. On le sait, les divergences d'opinions entre Conte et sa direction se sont multipliées ces dernières semaines. Et selon les informations de Sky Italia, le futur de l'ancien sélectionneur italien pourrait être scellé mardi prochain.

En effet, une entrevue aura lieu entre le coach transalpin et sa direction. Au menu des réjouissances, la stratégie à adopter pour le mercato estival. Conte souhaiterait du renfort quand les hautes sphères du club lombard estiment que recruter massivement cet été sera compliqué. Ces dernières ont effectué un ultime effort pour satisfaire les attentes de leur coach en enrôlant pour 40 millions d'euros hors bonus Achraf Hakimi. Si les désaccords persistaient entre les deux parties, l'Inter penserait à Allegri pour prendre les commandes de l'équipe première. Nul doute que la réunion de mardi vaudra son pesant d'or...