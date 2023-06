RC Lens : le transfert de Seko Fofana à Al Nassr en passe d’être bouclé !

Il y a moins d’un an, Seko Fofana signait une prolongation de contrat jusqu’en 2025, attablé sur le rond central. Et le milieu de terrain ivoirien de 28 ans n’imaginait probablement pas la suite. Celle d’une fabuleuse deuxième place de Ligue 1, mais aussi d’une offensive majeure de la part d’Al Nassr, l’un des clubs saoudiens financés par le fameux PIF, le fonds d’investissement qui possède notamment Newcastle.

Ses trois saisons au RC Lens l’ont imposé comme un joueur majeur de la Ligue 1, dont il a infiltré l’équipe type de fin de saison depuis deux ans. Buts, passes décisives, impact dans les gros matches, Fofana a dévoilé l’étendue de son talent et il était normal de le voir être courtisé par plusieurs écuries. Son nom est d’ailleurs souvent revenu aussi bien du côté du PSG que de l’OM.

Fofana, un départ le coeur lourd

Mais son aura a dépassé les frontières du Vieux Continent puisque c’est Al Nassr, l’un des dynamiteurs du mercato estival, qui a décidé de foncer sur lui. Avec des offres majeures, puisque les clubs saoudiens n’hésitent pas à proposer le double des salaires des joueurs, si ce n’est parfois plus. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Seko Fofana et le club où évolue Cristiano Ronaldo.

Et surtout, de sources proches du board saoudien, le RC Lens et Al Nassr se sont entendus autour d’une indemnité de transfert, qui devrait s’élever à un peu moins de 30 M€. Un accord verbal qui doit être formalisé à l’écrit désormais. Seko Fofana n’avait pas forcément prévu un départ cet été, et c’est le cœur lourd qu’il quittera le peuple sang-et-or qu’il a tant aimé. Mais face aux offensives saoudiennes, quand bien même la question du contrat n’a pas été centrale aux yeux du joueur, il est difficile de résister, comme vous pouvez le constater depuis désormais plusieurs semaines.