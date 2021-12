JT Foot Mercato : le Bayern Munich va dynamiter le mercato

La suite après cette publicité

Le Bayern est déjà à fond !

Le Bayern Munich prépare du très lourd pour les prochains mercatos. Le club allemand n'a pas le choix car Robert Lewandowski n'écarterait pas un départ afin de changer d'air. Kingsley Coman se retrouve dans une situation similaire. Lui aussi, son contrat se termine en juin 2023, et lui aussi est indécis concernant son avenir. Depuis l’été dernier, les Bavarois font le forcing pour le convaincre de signer un nouveau bail, mais l’international français se montre gourmand et ne se ferme aucune porte. En cas de départ de ces deux éléments importants de l'effectif bavarois, le Bayern suivrait les pistes d'Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Dusan Vlahovic et Federico Chiesa. Côté départ, Michaël Cuisance pourrait de nouveau quitter la Bavière cet hiver. Selon nos informations, trois clubs se sont déjà positionnés pour un transfert, et deux écuries françaises sont également venues se renseigner pour un prêt. Corentin Tolisso, libre cet été, est également concerné par une possible vente cet hiver. L'AS Roma de José Mourinho serait particulièrement intéressée.

Adios Sergio

Agüero ne reviendra pas sur un terrain. Ses soucis au cœur l'obligent à mettre fin à son histoire d'amour avec le ballon rond. Présent en conférence de presse ce mardi, il n'a pu retenir ses larmes et a expliqué cette décision. «C'est un moment très difficile. Cette décision, je l'ai prise pour ma santé. J'étais inquiet comme le staff médical qui a fait de son mieux. Mais la meilleure chose est d'arrêter de jouer.» Une bien triste nouvelle pour les amoureux du ballon rond.

Aulas revient sur le départ de Juni

Le directeur sportif de l'OL, Juninho, va quitter le club. Son président, Jean-Michel Aulas, n'avait pas encore livré son avis sur le sujet mais il l'a finalement évoqué dans les colonnes de L'Équipe. «C'est quelqu'un de qualité. Peut-être que dans ce qui a été fait, le costume était un peu surdimensionné. Juni était fatigué, vous l'avez vu. C'est vrai qu'il n'a pas eu que des succès. Il n'était pas heureux, ça se sent. Si j'avais pu le retenir, je l'aurais retenu, mais il avait du mal à assumer cette fonction dans une organisation importante.» Le président des Gones a néanmoins tenu à rappeler qu'il serait toujours à la maison à l'OL.