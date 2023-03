OM : le groupe convoqué par Tudor pour la réception du MHSC

La suite après cette publicité

En ouverture de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille le Montpellier HSC, ce vendredi à 21 heures. L’occasion pour la formation phocéenne de mettre provisoirement la pression sur le leader parisien. Pour cette rencontre, Igor Tudor a ainsi convoqué un groupe de 20 joueurs.

Malgré plusieurs incertitudes et la fin de saison d’Azzedine Ounahi, le coach croate va pouvoir compter sur un groupe au complet. Dans cette optique, Chancel Mbemba sera bien présent face aux Héraultais. Tout comme Alexis Sanchez et Vitinha. Les deux attaquants marseillais pourraient d’ailleurs être associés pour ce premier rendez-vous d’un sprint final qui s’annonce d’ores et déjà palpitant.

