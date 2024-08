Stijn Spierings va filer à Brøndby

Le RC Lens va poursuivre son opération dégraissage dans les dernières heures du mercato. Et l’un des joueurs sur le départ se nomme Stijn Spierings. Recruté la saison dernière, le milieu néerlandais n’avait pas pu s’imposer et avait été prêté dans la foulée à Toulouse. De retour cet été, il n’entre pas dans les plans de Will Still qui a décidé de l’envoyer en réserve en attendant de lui trouver une porte de sortie.

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, nous vous révélions que des clubs belges étaient sur le dossier. Mais c’est finalement du côté du Danemark que le milieu de 28 ans va rebondir puisque selon nos informations, il va s’engager du côté de Brøndby IF. Le joueur a donné son acccord pour rejoindre le club danois. Tout est quasiment finalisé et Lens se sépare donc d’un indésirable dans cette fin de mercato.