Le Sporting réclame un montant faramineux au LOSC dans le dossier Leao

Depuis de nombreux mois, le Sporting Lisbonne et le LOSC s’echarpent autour du transfert de Rafael Leao en 2018. Alors que ce dernier avait rompu son contrat unilatéralement lors de ce même été, le club lisboète avait demandé un dédommagement aux Dogues pour ce transfert.

Confronté et condamné par la FIFA, le club nordiste avait été contraint de verser 16,5 millions d’euros, plus des intérêts, au Sporting qui a donc ainsi obtenu 19,67 millions d’euros de réparation à ce litige. Pourtant, comme l’indique O Jogo ce samedi, les pensionnaires du stade José-Alvalade en réclament près du double. En effet, la publication portugaise annonce que le club de Lisbonne réclame plus de 45 millions d’euros. Affaire à suivre donc…

