LdC : la fierté de Jean-Michel Aulas

L'Olympique Lyonnais a une formidable raison d'être heureux. Samedi soir, les Gones se sont imposés 3 à 1 face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Un succès qui mène les Lyonnais vers les 1/2 finales. Un exploit qui fait forcément la fierté de Jean-Michel Aulas. Le président s'est confié au micro de RMC Sport.

«C'est merveilleux. On a un club qui a su se transcender, se regrouper et comme on avait de bons joueurs et que seul le côté mental nous manquait, cette compétition arrive au bon moment. Les émotions sont supérieures à ce qu'on pouvait imaginer, c'est formidable. C'est une sorte de résonnance par rapport à ce que l'on a vécu ces derniers mois : cette injustice qui nous a arrêtés alors qu'il restait dix matches à jouer en Championnat. City est revenu à 1-1, mais marquer le 2-1 puis le 3-1, c'est inimaginable. Je suis très heureux pour le peuple lyonnais, cela remet l'OL à sa place».