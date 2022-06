Nice : ça avance pour Lucien Favre

L'actualité du côté de Nice est rythmée par la situation de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur. Courtisé par le PSG depuis quelques semaines, pas spécialement en bon terme avec sa direction, l'ancien coach de Lille est plus que jamais sur le départ. Comme nous vous l'annoncions, l'OGC Nice ne veut plus de Christophe Galtier et prépare déjà la suite. Le technicien de 55 ans va selon toute vraisemblance devoir se trouver un nouveau club. Son départ est indépendant d'un quelconque intérêt du PSG.

Dans le même temps, INEOS avance sur un entraîneur et la piste Lucien Favre est très concrète. Le président Jean-Pierre Rivère a des contacts réguliers avec l'ancien du Borussia Dortmund. Les discussions avancent très bien et Favre reste la priorité du club. Si certains détails restent à régler, le Suisse est OK sur le principe pour revenir dans le club qu'il avait entraîné durant deux saisons (2016-2018).