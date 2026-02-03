Comment l’OL a réussi un mercato quasi parfait à 10 M€

Leader de Ligue Europa, à la lutte pour le podium en Ligue 1 et toujours engagé en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a tous les voyants au vert jusqu’à présent. Si cela parait logique aujourd’hui, il ne faut pas oublier que le club rhodanien était au fond du gouffre il y a seulement six mois et risquait la relégation. Et malgré un contexte compliqué, l’OL a réussi à flairer les bons coups cet été. Cet hiver, Michèle Kang, Matthieu Louis-Jean et leurs équipes peuvent même se réjouir d’avoir frappé fort, car peu de clubs de Ligue 1 ont réussi à faire autant.

Cet hiver, le mercato lyonnais a logiquement été marqué par l’arrivée d’Endrick, à hauteur d’un million d’euros, pour le prêt payant. Possiblement LE gros coup de ce mercato, l’attaquant de 19 ans n’a pas trainé pour se montrer décisif et prouver qu’il était le buteur qu’il manquait aux Lyonnais. Et il n’est pas arrivé seul, car le profil opposé de Roman Yaremchuk, arrivé en prêt en provenance de l’Olympiakos, vient compléter la palette offensive. Trop faible, Martin Satriano a été prêté à Getafe, avec une option d’achat. Une réussite complète pour la gestion de l’attaque lyonnaise.

Des arrivées remarquées et des départs bien gérés

De plus, l’Olympique Lyonnais a enregistré l’arrivée du milieu offensif Noah Nartey, en provenance de Brondby, dont la première contre Lille a déjà été une réussite. Il vient compléter un entrejeu déjà fourni, mais pas trop, en raison des trois compétitions à venir pour la deuxième partie de saison. Et dans le secteur défensif, les Gones ont bouclé une dernière recrue : le défenseur polyvalent Noham Kamara (19 ans), arrivé en provenance du PSG, sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat.

De quoi doubler tous les postes de l’effectif lyonnais et même installer une concurrence forte au milieu de terrain et en attaque. Dans le sens des départs, l’OL a déniché des prêts en Ligue 2 pour Enzo Molebe (Montpellier) et Alejandro Gomes Rodriguez (Annecy), sans les vendre directement. Le tout, en réussissant à conserver Ruben Kluivert, qui avait tapé dans l’œil de Crystal Palace, comme nous l’avions révélé. Avant la deuxième partie de saison, l’OL est donc armé pour toutes ses échéances.