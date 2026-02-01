Les débuts de rêve de Noah Nartey avec l’OL !

« Noah Nartey a encore besoin de temps pour comprendre notre jeu. Il sera dans le groupe, mais ce sera difficile de le faire commencer. C’est un joueur très fort techniquement, très bon dans les espaces courts, il porte très bien le ballon, il prend de très bonnes décisions. Je pense que ce sera un joueur très important pour nous. » Voilà ce que déclarait ce vendredi Paulo Fonseca au sujet de son nouveau milieu, qui était donc attendu pour être sur le banc face à Lille, ce dimanche, pour sa première dans le groupe de l’OL. Finalement, avec un Tyler Morton qui est tombé malade avant la rencontre, le jeune Danois de 20 ans, acheté à Brøndby pour 7,5 millions d’euros, a été propulsé titulaire.

Pour son baptême du feu, le natif de Bagsværd avait fort à faire contre un milieu lillois avec des clients comme Benjamin André et Ayyoub Bouaddi. Dès ses premiers ballons, Nartey a montré beaucoup de sang-froid. À l’aise techniquement, il ne s’est jamais précipité même s’il aurait pu oser par moments. Lorsqu’il a fait preuve d’imagination, il a gratifié le Groupama Stadium d’un superbe sombrero sur André et a apporté la première occasion franche des Gones (15e). Avec l’absence de Tolisso et Morton dans l’entrejeu, le nouveau numéro 99 des Gones a parfois manqué de relais, mais a toujours montré une certaine confiance en lui.

Nartey est aux anges après sa première réussie

Finalement, sa première est devenue rêvée à la 37e minute de jeu. Trouvé en retrait après un superbe déboulé de Ruben Kluivert, le jeune milieu de terrain a inscrit son premier but à Lyon… sur sa première frappe. En seconde période, Nartey a montré d’autres facettes de son jeu. Face à la pression nordiste, l’ancien de Brondby a souvent géré le tempo et s’est illustré avec plusieurs interceptions. Malgré quelques pertes de balles, ses 8 récupérations sont suffisantes pour illustrer un vrai bagage défensif. Alors qu’il n’avait pas les armes pour être titulaire selon Fonseca avant la rencontre et qu’il n’avait plus joué depuis deux mois jour pour jour, Noah Nartey a finalement disputé toute la rencontre et a brillé. Après la rencontre, celui qui a signé pour quatre ans et demi à Lyon a exprimé sa grande satisfaction au micro d’OLPLAY : « je suis tellement heureux. C’est un très beau groupe et je me suis bien intégré. On doit continuer comme ça. En plus, c’était un match à domicile, je marque et il y a la victoire : je ne pouvais pas rêver mieux. Cette équipe est incroyable, mais on sait qu’on doit continuer à travailler pour faire mieux, parce qu’on est capables de mieux. C’était vraiment incroyable avec les supporters, le stade est fabuleux, tout était incroyable. C’est le mot que je vais retenir aujourd’hui. J’ai hâte de voir la suite. »

Chez ses nouveaux coéquipiers, la joie était également présente. À la fin de la rencontre, Moussa Niakhaté a donné le brassard à son nouveau coéquipier devant les supporters. Un geste symbolique qu’il avait déjà fait pour Rémi Himbert après la grande rencontre de l’attaquant de 17 ans ce jeudi contre le PAOK. Toujours au micro du média de l’OL, le défenseur sénégalais s’est voulu dithyrambique au sujet du Danois : « je suis très content pour Noah, c’est un nouveau qui ne devait pas débuter, mais les circonstances ont fait qu’il a joué. C’est une belle histoire. » Pour Paulo Fonseca, le meilleur reste encore à venir comme il l’a exprimé à Ligue 1+ : « il a très bien joué. Ce n’est pas facile pour un jeune joueur qui vient d’arriver. C’était difficile aujourd’hui, nous n’avions pas de solutions. Il a fait un très bon match. Il a beaucoup de qualités techniques, il prend des bonnes décisions avec le ballon. C’était un match difficile. Nous avons passé beaucoup de temps sans ballon, mais nous avons gagné grâce à notre état d’esprit. » À peine arrivé, Noah Nartey a donc conquis tout le monde pour sa première à Lyon.