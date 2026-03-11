Pablo Longoria accepte un nouveau poste

Président de l’Olympique de Marseille depuis février 2021, Pablo Longoria a finalement dû passer la main, après avoir été déclassé par Frank McCourt en personne. Si les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont officialisé l’arrivée de son successeur Alban Juster en tant que président du Directoire, ils n’ont pas encore communiqué sur le cas de l’Espagnol. Mais ce dernier poursuit son bonhomme de chemin.

Ce mercredi, on apprend qu’il occupe une nouvelle fonction. En effet, il siège au conseil d’administration du Center for Sports Business Tegernsee (CSBT). Lancée récemment, cette nouvelle structure, co-fondée par Manuel Neuer, a pour objectif «de renforcer la gouvernance et les finances en Europe». Longoria, dont l’expertise et l’expérience sont appréciées, fait partie de ce conseil, tout comme Francesco Calvo, président des opérations commerciales d’Aston Villa.