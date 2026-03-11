Menu Rechercher
Commenter 22
Ligue 1

Pablo Longoria accepte un nouveau poste

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Longoria @Maxppp

Président de l’Olympique de Marseille depuis février 2021, Pablo Longoria a finalement dû passer la main, après avoir été déclassé par Frank McCourt en personne. Si les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont officialisé l’arrivée de son successeur Alban Juster en tant que président du Directoire, ils n’ont pas encore communiqué sur le cas de l’Espagnol. Mais ce dernier poursuit son bonhomme de chemin.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, on apprend qu’il occupe une nouvelle fonction. En effet, il siège au conseil d’administration du Center for Sports Business Tegernsee (CSBT). Lancée récemment, cette nouvelle structure, co-fondée par Manuel Neuer, a pour objectif «de renforcer la gouvernance et les finances en Europe». Longoria, dont l’expertise et l’expérience sont appréciées, fait partie de ce conseil, tout comme Francesco Calvo, président des opérations commerciales d’Aston Villa.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier