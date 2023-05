La visite parisienne des joueurs du Barça à Lionel Messi

Un coup à Barcelone, l’autre à Paris. En février dernier, une photo avait fait le buzz, on y voyait Alba, Busquets et leurs compagnes respectives en compagnie de Léo Messi et sa femme Antonella, de passage à Barcelone. Pour la presse ibérique, c’était forcément en lien avec un potentiel retour de La Pulga au Barça. Rebelote le 25 avril dernier, avec un nouveau crochet dans la ville catalane pour Messi, qui avait dîné avec Busquets et Alba, puis échangé avec Xavi.

Comme le rapporte Mundo Deportivo, c’était au tour des Barcelonais de se déplacer puisque Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba et leurs femmes ont rendu visite à la famille Messi à Paris. Ils auraient encore interrogé leur ancien coéquipier sur un retour possible au Camp Nou, mais Messi leur aurait affirmé qu’il ne disposait pas encore d’une offre de la part des dirigeants barcelonais.

