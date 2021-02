OL - Ajaccio : les compositions sont là

La Coupe de France reprend ses droits pour l'édition 2021 et l'Olympique Lyonnais affronte l'AC Ajaccio pour le compte des 32e de finale. A domicile, les Gones misent sur un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Mattia De Sciglio, Djamel Benlamri, Sinaly Diomandé et Melvin Bard prennent place en défense tandis que Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Rayan Cherki, Memphis Depay et Maxwel Cornet accompagnent Islam Slimani en attaque.

De son côté, l'AC Ajaccio évolue en 4-5-1 avec Benjamin Leroy dans les buts. Gédéon Kalulu, Joris Sainati, Cédric Avinel et Matthieu Huard se retrouvent en défense. Qazim Laci et Matthieu Coutadeur forment le double pivot derrière Vincent Marchetti tandis que Cyrille Bayala et Quentin Lecoeuche prennent les couloirs. Enfin, Gaëtan Courtet est seul en pointe.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - De Sciglio, Benlamri, Diomandé, Bard - Guimaraes, Caqueret - Cherki, Depay, Cornet - Slimani

AC Ajaccio : Leroy - Kalulu, Sainati, Avinel, Huard - Bayala, Laci, Coutadeur, Marchetti, Lecoeuche - Courtet