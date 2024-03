Nantes explique le retour surprise d’Antoine Kombouaré

La nouvelle a surpris tout le monde. Moins de quatre mois après son intronisation (contestée) au poste d’entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec a été prié de rendre son tablier. Battu à sept reprises (2 victoires et un nul) lors de ses dix derniers matches de Ligue 1, le club des bords de l’Erdre n’a pas hésité à débarquer le 38e coach de son histoire, le 20e de l’ère Kita, qui n’aura remporté que quatre petits matches en quinze rencontres, toutes compétitions confondues. Seizième du classement de L1 et donc barragiste, le FCN a une nouvelle fois décidé d’opter pour la méthode de l’électrochoc à quelques encablures de la fin du championnat pour se sauver.

Et à la surprise générale, les Canaris ont rappelé le coach qu’ils ont remercié en fin de saison dernière, Antoine Kombouaré. Venu pour un défi de huit matches, le Kanak n’aura pas la tâche facile puisque le calendrier nantais est très compliqué. Les Jaune et vert vont rencontrer plusieurs candidats à l’Europe (Nice, Rennes, Brest, Lille et Monaco), un cadre qui retrouve des couleurs (l’OL) et d’autres clubs engagés dans la lutte pour le maintien (Le Havre, Montpellier). Pas simple donc, même si aujourd’hui, tout le monde se demande pourquoi Antoine Kombouaré, dont les relations avec Waldemar Kita étaient loin d’être optimales, a accepté de revenir travailler avec ces dirigeants.

Kombouaré a rapidement dit oui aux Kita

Présent ce mardi à la conférence de presse de présentation d’AK, Franck Kita a tout d’abord expliqué que le choix de rappeler Kombouaré est venu de son père. « C’est lui qui pense à Antoine. Les joueurs étaient ravis de voir Antoine revenir », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport, avant d’en dire un peu plus sur les raisons qui ont poussé les Kita à faire ce choix. « Le fonctionnement avec Antoine a peut-être trop marqué le club. Il y a des liens qui se sont créés, on a pas mal gagné avec Antoine. C’est un fonctionnement qui nous manquait. On a vécu deux ans et demi très fort, on regrettait cette période. Le retour d’Antoine va donner beaucoup d’énergie à tout le monde. (…) Je ne pensais pas du tout au changement d’entraîneur. Les planètes commençaient à s’aligner, mais c’est peut-être un concours de circonstances. »

De son côté, le revenant kanak a confirmé que c’est bien Waldemar Kita qui est à l’origine de son retour. « On a échangé, si je suis ici c’est grâce à lui. Malgré les relations, qu’on ne s’entende pas, c’est une chose, le plus important c’est que Nantes reste en Ligue 1. On sera heureux tous les deux quand notre club sera en Ligue 1. (…) J’ai passé mes plus belles années d’entraîneur à Nantes. On a eu la chance de vivre de grandes émotions. Ça a été une grande surprise que Franck m’appelle. Je ne pensais pas revenir si tôt. Quand il me demande si je suis prêt à replonger, je dis oui. Il y a huit matchs pour se maintenir. J’arrive ici avec des repères, ce n’est pas un gage de succès. J’ai pris un an de repos. J’ai vu des matchs avec plus de recul et de hauteur. Je suis prêt à revenir, je suis content, mais je serai plus heureux une fois le maintien acquis. Je suis fan de ce club. » Prêt à tout pour sauver l’un de ses clubs de coeur, Kombouaré va rapidement devoir trouver les mots justes, car Nantes va enchaîner un déplacement à Nice et la réception de l’OL.