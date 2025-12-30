OL : la date des débuts d’Endrick dévoilée

Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison à l’Olympique Lyonnais contre un million d’euros, Endrick est déjà à Lyon, où il a été présenté à ses nouveaux coéquipiers. S’il a repris le travail en salle dès le début de la semaine, l’international brésilien (14 sélections) ne retrouvera le groupe à l’entraînement que ce jeudi, alors que le reste de l’effectif a repris depuis lundi, rapporte L’Équipe.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de Palmeiras ne pourra donc pas effectuer ses débuts officiels à Monaco (samedi, 17h), lors de la 17e journée de Ligue 1. Toujours sous le contrôle de la DNCG, l’OL doit disposer d’un délai de quatre jours pour enregistrer son contrat auprès de la LFP. Sauf contretemps, Endrick devrait ainsi porter pour la première fois le maillot des Gones, à Lille, lors des 16es de finale de la Coupe de France (le 11 janvier).